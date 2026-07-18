Нижегородцы могут принять участие в новом проекте «Нейроигры»

Заявки могут подать нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет, которые имеют подтвержденный опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. В состав команды войдут от 3 до 5 человек. Регистрация на проект открыта до 17 августа по ссылке.