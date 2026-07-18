Нижегородцы могут принять участие в новом проекте «Нейроигры»

Жителей Нижегородской области приглашают поучаствовать в новом проекте «Нейроигры», направленном на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и креативных индустрий. Об этом сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».
Командам из молодых разработчиков, дизайнеров, специалистов по созданию цифрового контента за один день предстоит подготовить прототип игры с использованием искусственного интеллекта.
«Участники пройдут полный цикл разработки игрового продукта, освоят современные инструменты искусственного интеллекта и попробуют себя в одной из самых динамичных сфер креативной экономики», — отметил гендиректор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», Андрей Бетин.
Заявки могут подать нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет, которые имеют подтвержденный опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. В состав команды войдут от 3 до 5 человек. Регистрация на проект открыта до 17 августа по ссылке.
Очное соревнование организуют 27 августа в кластере видеоигр Сколково. На очном этапе команды получат задание, которое станет известно перед началом его решения. В течение восьми часов участники разработают рабочий прототип игрового продукта с возможностью протестировать его ключевые механики.
На первом этапе команды создадут идею, определят социальную ценность проекта, целевую аудиторию, игровой цикл и ключевые механики, выберут инструменты разработки и технологии ИИ. На втором — они подготовят промты для генерации визуальных материалов, звукового сопровождения и элементов повествования, а затем сформируют комплект игровых ресурсов. Промежуточные материалы будут загружаться в репозиторий.
Заключительные четыре часа команды посвятят сборке базового игрового прототипа, а в финале презентуют его жюри за 10 минут.
Победителей конкурса «Нейроигры» ждут денежные призы, а также полезные подарки от проекта.
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