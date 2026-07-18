Красноярцам напомнили, как не потеряться в лесу

В МЧС по Красноярскому краю напомнили о том, как не потеряться, отправившись в лес.
До похода стоит изучить местность на карте, включить геолокацию на смартфоне и рассказать близким о том, куда вы уходите, и когда планируете вернуться.
С собой необходимо взять компас, нож, фонарик, спички, запас воды и продуктов, а также аптечку с лекарствами и средствами первой помощи.
Одеться необходимо в яркие вещи со светоотражающими полосами.
Во время похода важно следить за ориентирами на местности и временем, оставлять метки и сохранять бдительность.
Если вы заблудились, вспомните правило «Трёх “О”»:
Остановитесь. Не паникуйте.
Оглядитесь. Подумайте, откуда вы могли прийти. Прислушайтесь: не раздаются ли с какой-либо из сторон шум машин, голоса людей или лай собак.
Откликнитесь. Наберите номер 112 — звонок можно сделать даже, если доступ к сети отсутствует, или в телефоне нет сим-карты.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как не потерять ребёнка, отправляясь в поход на природу.