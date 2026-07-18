Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напомнили, как не потеряться в лесу

Сохраняйте алгоритм и делитесь им с близкими и друзьями.

В МЧС по Красноярскому краю напомнили о том, как не потеряться, отправившись в лес.

До похода стоит изучить местность на карте, включить геолокацию на смартфоне и рассказать близким о том, куда вы уходите, и когда планируете вернуться.

С собой необходимо взять компас, нож, фонарик, спички, запас воды и продуктов, а также аптечку с лекарствами и средствами первой помощи.

Одеться необходимо в яркие вещи со светоотражающими полосами.

Во время похода важно следить за ориентирами на местности и временем, оставлять метки и сохранять бдительность.

Если вы заблудились, вспомните правило «Трёх “О”»:

Остановитесь. Не паникуйте.

Оглядитесь. Подумайте, откуда вы могли прийти. Прислушайтесь: не раздаются ли с какой-либо из сторон шум машин, голоса людей или лай собак.

Откликнитесь. Наберите номер 112 — звонок можно сделать даже, если доступ к сети отсутствует, или в телефоне нет сим-карты.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как не потерять ребёнка, отправляясь в поход на природу.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше