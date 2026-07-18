На Дону нашли партию подсолнечника без проверки на пестициды

Как установили специалисты ведомства, индивидуальный предприниматель оформил декларацию, опираясь на протокол испытаний, в котором отсутствовал ряд обязательных показателей безопасности. В частности, не проводились исследования на содержание остаточных количеств пестицидов, использованных при выращивании культуры.