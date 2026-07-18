На Дону нашли партию подсолнечника без проверки на пестициды

В Константиновском районе Ростовской области пресечён оборот потенциально небезопасной сельхозпродукции: выявлена партия продовольственного подсолнечника массой 50 тонн с недостоверным декларированием. Информацию предоставила пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.
Как установили специалисты ведомства, индивидуальный предприниматель оформил декларацию, опираясь на протокол испытаний, в котором отсутствовал ряд обязательных показателей безопасности. В частности, не проводились исследования на содержание остаточных количеств пестицидов, использованных при выращивании культуры.
Чтобы не допустить попадания такой продукции в оборот, декларация была признана недействительной, сообщили в Россельхознадзоре.