Музей янтаря привёз в Екатеринбург 134 экспоната — выставка «Город двух К» открыта до осени

Экспозиция под названием «Город двух К» впервые с 2012 года представляет часть янтарной коллекции на Урале. Калининградцы видели её в 2025 году, а теперь, в год 80-летия области, жителей Екатеринбурга приглашают познакомиться с историей самого западного региона страны через ювелирное и камнерезное искусство.