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Музей янтаря привёз в Екатеринбург 134 экспоната — выставка «Город двух К» открыта до осени

В Екатеринбурге в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства открылась выставка Калининградского областного музея янтаря.

Источник: Kaliningradnews

Экспозиция под названием «Город двух К» впервые с 2012 года представляет часть янтарной коллекции на Урале. Калининградцы видели её в 2025 году, а теперь, в год 80-летия области, жителей Екатеринбурга приглашают познакомиться с историей самого западного региона страны через ювелирное и камнерезное искусство.

На выставку привезли 134 экспоната из фондов музея и частных коллекций. Собрание сочетает традиционные и современные техники обработки янтаря, подчёркивая преемственность поколений и контраст эпох. Директор музея Константин Петунин отметил, что Кёнигсберг и Калининград — это два имени одного города, а янтарь остаётся его главным богатством, вокруг которого строилась добыча, торговля и дипломатия.

Петунин также подчеркнул важность межмузейного сотрудничества: в начале года калининградцы видели уральские самоцветы на выставке «Здравствуй, Урал!», а теперь жители Екатеринбурга знакомятся с янтарём, который является визитной карточкой Калининграда, как малахит — для Урала.

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