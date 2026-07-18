117 калининградцев нашли работу через программу временной занятости — курьеры, вожатые, архивариусы

Участники получают зарплату и дополнительную материальную помощь от службы занятости — 4 700 рублей. Программа доступна как для безработных, так и для граждан, зарегистрированных в целях поиска работы. Для участия нужно подать заявление через личный кабинет на портале «Работа России».