117 калининградцев нашли работу через программу временной занятости — курьеры, вожатые, архивариусы

С начала года 117 жителей региона приняли участие в оплачиваемых общественных работах. Программа помогает не только получить доход, но и пополнить резюме новым опытом.
Работодателями выступают муниципальные учреждения культуры, образования и предприятия благоустройства. Участники могут работать курьерами, вожатыми, архивариусами, делопроизводителями или помощниками по благоустройству. Договор заключается на срок от месяца и более.
Участники получают зарплату и дополнительную материальную помощь от службы занятости — 4 700 рублей. Программа доступна как для безработных, так и для граждан, зарегистрированных в целях поиска работы. Для участия нужно подать заявление через личный кабинет на портале «Работа России».