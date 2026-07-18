Глава калининградского СК взял на контроль дело о мошенничестве в отношении участника СВО

Один из бойцов обратился с заявлением о мошенничестве.
По его словам, в октябре 2025 года местный житель предложил помощь в покупке автомобиля. Заявитель передал ему 750 тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь и свои обязательства не выполнил.
Канонеров распорядился незамедлительно организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело. Проверку поручили следственному отделу по Ленинградскому району Калининграда. Руководитель управления потребовал принять все меры для восстановления прав участника СВО в кратчайшие сроки. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.