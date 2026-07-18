Годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась до 6,08%

Это немного выше среднероссийского показателя — 6,02%. За месяц цены в регионе выросли на 0,87%. Основной вклад внесли сезонное удорожание овощей, рост стоимости топлива и отдельных услуг.
Среди продуктов сильнее всего подорожали овощи «борщевого набора» — капуста, картофель, лук, свекла и морковь. Запасы прошлого урожая заканчиваются, новый ещё не поступил, и в магазинах преобладает импортная продукция с учётом логистических расходов. При этом за год овощи и фрукты в целом подешевели. Также вырос сахар — из-за сезонного спроса и переноса издержек производителей. Чай и кофе тоже подорожали: урожаи в странах-производителях пострадали от засухи, а расходы на упаковку и доставку увеличились. При этом яйца дешевеют третий месяц подряд благодаря росту производства в регионе и по стране.
Непродовольственные товары в июне подорожали умеренно. Моторное топливо выросло в цене из-за ремонтов на НПЗ и повышенного спроса в туристический сезон. Моющие средства подорожали из-за роста затрат на сырьё и логистику, а инструменты и оборудование, наоборот, подешевели после двух месяцев роста.
Услуги в июне подорожали сильнее всего. Высокий туристический сезон привёл к удорожанию пассажирских перевозок и аренды автомобилей. Также выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги и зарубежный отдых. Как отметила главный экономист регионального отделения Банка России Олеся Ващенко, туристы всё чаще выбирают самостоятельные поездки, что создаёт дополнительный спрос на автопарк.