Годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась до 6,08%

Среди продуктов сильнее всего подорожали овощи «борщевого набора» — капуста, картофель, лук, свекла и морковь. Запасы прошлого урожая заканчиваются, новый ещё не поступил, и в магазинах преобладает импортная продукция с учётом логистических расходов. При этом за год овощи и фрукты в целом подешевели. Также вырос сахар — из-за сезонного спроса и переноса издержек производителей. Чай и кофе тоже подорожали: урожаи в странах-производителях пострадали от засухи, а расходы на упаковку и доставку увеличились. При этом яйца дешевеют третий месяц подряд благодаря росту производства в регионе и по стране.