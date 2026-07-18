В Ростовской области в массовом ДТП пострадали восемь человек

По предварительной версии, виновником происшествия стал водитель автомобиля «Тойота Камри», который двигался по крайней правой полосе и попытался выполнить разворот. Мужчина не убедился в безопасности манёвра и врезался в бок машины «Киа». От удара «Киа» отбросило на «Ладу Гранту», которая находилась на разворотной полосе. Сила столкновения оказалась настолько значительной, что «Лада Гранта» перевернулась.