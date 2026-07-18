В Ростовской области в массовом ДТП пострадали восемь человек

В Неклиновском районе Ростовской области 17 июля случилось массовое ДТП — в аварии пострадали восемь человек.
По предварительной версии, виновником происшествия стал водитель автомобиля «Тойота Камри», который двигался по крайней правой полосе и попытался выполнить разворот. Мужчина не убедился в безопасности манёвра и врезался в бок машины «Киа». От удара «Киа» отбросило на «Ладу Гранту», которая находилась на разворотной полосе. Сила столкновения оказалась настолько значительной, что «Лада Гранта» перевернулась.
Очевидцы оперативно вызвали экстренные службы. Спасатели провели деблокировку двух человек из перевернувшегося авто и оказали помощь всем пострадавшим.
Как сообщили в региональном ДПЧС, двоих участников аварии госпитализировали. Ещё шесть человек, в том числе ребёнок, после осмотра медиков от госпитализации отказались.