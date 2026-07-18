В «Кванториуме» Чебоксар прошел инженерный интенсив «Миссия: Земля 2050»

Инженерный интенсив «Миссия: Земля 2050» проходил с 29 июня по 3 июля в детском технопарке «Кванториум» города Чебоксары по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики.
В ходе интенсива ребята изучали современные технологии, разрабатывали экологические решения для сохранения природных ресурсов, осваивали робототехнические системы, знакомились с цифровыми сервисами для города будущего и создавали визуальную концепцию собственного проекта. Каждое направление вносило свой вклад в общий проект, а в финале все идеи объединились в масштабную модель «Земля 2050» — современного, экологичного, технологичного и комфортного мира будущего.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.