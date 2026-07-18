Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси нашли грибы с рекордным превышением радиации почти в четыре раза

В Гомельской области установили превышение радиации в собранных грибах и воде. Подробности рассказали в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, на Гомельщине в июне специалисты взяли почти 400 проб из пищевых продуктов, а также 89 образцов воды на предмет содержания в них цезия-137. Из них 48 образцов пищи взяли из государственного сектора, и в них не нашли превышений.
Однако в продуктах из частного сектора превышения были. В двух пробах лесных ягод и консервированных продуктов из них, а также в четырех пробах грибов свежих и продуктов их переработки их выявили.
Превышения нормативов выявили в Добрушском, Калинковичском, Лельчицком, Чечерском и Речицком районах.
В частности, минимальные превышения цезия нашли в пробах лесных ягод из Речицкого района. В грибах из Калинковичского района значение цезия составило 712 беккерель на килограмм при норме 500. Антирекорд месяца зафиксировали в Добрушском районе, в дарах леса выявили — 1910 беккерель на килограмм.
Еще специалисты проверили 52 пробы на стронций-90, но ни в одной из них не нашли превышений.
Напомним, в Беларуси проверить продукты из подсобных хозяйств и из леса можно бесплатно в территориальном центре гигиены и эпидемиологии. Нужно предоставлять не менее 0,5 литра продукции или 100 граммов сухих грибов. Информацию о результатах исследования сообщают устно уже в день обращения.
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