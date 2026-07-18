В ГАИ Башкирии назвали число задержанных нетрезвых водителей

«Отстранены от управления 30 нетрезвых водителей, 4 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, им грозит уголовная ответственность», — подчеркнул Владимир Севастьянов.
Также инспекторы ДПС выявили 21 факт нарушения правил перевозки детей, 35 случаев выезда на полосу встречного движения и 3 факта управления автотранспортом будучи лишённым водительского удостоверения.
«Уважаемые участники дорожного движения. Если вы стали случайным свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения садится в автомобиль, сообщите о данном факте по “телефону доверия” МВД по Башкирии: 8 (347)272−32−92. Возможно, именно ваш звонок спасет жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения», — резюмировал главный госавтоинспектор региона.
Ранее в Уфе водитель на Audi Q7 сбил подростка на электросамокате.