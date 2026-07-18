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В ГАИ Башкирии назвали число задержанных нетрезвых водителей

За минувшие сутки сотрудники ГАИ Башкирии выявили около 1,4 тысячи нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Источник: Башинформ

«Отстранены от управления 30 нетрезвых водителей, 4 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, им грозит уголовная ответственность», — подчеркнул Владимир Севастьянов.

Также инспекторы ДПС выявили 21 факт нарушения правил перевозки детей, 35 случаев выезда на полосу встречного движения и 3 факта управления автотранспортом будучи лишённым водительского удостоверения.

«Уважаемые участники дорожного движения. Если вы стали случайным свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения садится в автомобиль, сообщите о данном факте по “телефону доверия” МВД по Башкирии: 8 (347)272−32−92. Возможно, именно ваш звонок спасет жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения», — резюмировал главный госавтоинспектор региона.

Ранее в Уфе водитель на Audi Q7 сбил подростка на электросамокате.