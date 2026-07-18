Лантратова помогла жителям ЛНР добиться компенсации за разрушенное жилье

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась молодая мама, которая вместе с маленькой дочкой была вынуждена эвакуироваться из ЛНР и уже долгое время проживает в пункте временного размещения (ПВР). Их семейный дом был полностью разрушен при обстрелах со стороны ВСУ.