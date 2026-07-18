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Лантратова помогла жителям ЛНР добиться компенсации за разрушенное жилье

Лантратова помогла жителям ЛНР добиться выплат за разрушенное ударами ВСУ жилье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с руководством ЛНР помогла жителям приграничья добиться выплаты компенсаций за разрушенное из-за обстрелов ВСУ жилье.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась молодая мама, которая вместе с маленькой дочкой была вынуждена эвакуироваться из ЛНР и уже долгое время проживает в пункте временного размещения (ПВР). Их семейный дом был полностью разрушен при обстрелах со стороны ВСУ.

«Однако получить положенную государственную компенсацию за утраченное жилье семья не могла. Причина парадоксальна: чтобы назначить выплату, специальная комиссия должна провести физическое обследование поврежденного дома. Но поселок находится у самой линии боевого соприкосновения, и из-за непрекращающихся обстрелов выезд специалистов туда невозможен», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

По ее словам, после детального разбора вопроса стало понятно, что проблема носит массовый характер. В одном только этом районе необследованными оставались около 20 населенных пунктов, а тысячи людей оказались в подобной ситуации, добавила она.

«Мы направили официальный запрос главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой решить проблему на системном уровне. Решение найдено! Глава республики дал правительству ЛНР поручения утвердить официальный список нацеленных пунктов, где из-за боевых действий невозможно техническое обследование. Находящееся там жилье будет признаваться непригодным для проживания автоматически», — отметила омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что необходимые изменения закреплены в региональном постановлении, регулирующем порядок выплат компенсаций за разрушенные дома, и благодаря этому люди смогут без лишних барьеров получить положенную компенсацию и приобрести новое жилье.

«Выражаю огромную благодарность главе ЛНР Леониду Пасечнику и руководству республики за оперативный и системный подход к решению вопроса», — добавила она.

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