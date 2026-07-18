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Отменят ли дипломные работы в волгоградских вузах из-за ИИ?

Эксперт прогнозирует, что в течение года эта практика распространится по всей стране.

Эксперт прогнозирует, что в течение года эта практика распространится по всей стране.

В прошлом номере «АиФ» — Нижнее Поволжье" писал о том, что нейросети обесценивают классические курсовые и дипломные работы. Но скоро ли это коснётся Волгоградской области?

«В Волгограде пока обычную форму дипломов не отменили, но в вузовском сообществе всё активнее обсуждают вопросы иного способа итоговой проверки знаний студента, — говорит эксперт в образовательной сфере Тимур Петровский. — Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ИИ-инструменты обесценивают классические курсовые и дипломные проекты как способ проверки реальных знаний. И некоторые вузы уже перешли от слов к делу. Так, Сочинский филиал РУДН уже отменил традиционные дипломные работы. Сейчас в вузе ищут способ, как оценить способность студента мыслить самостоятельно. Прогноз такой, что отмена традиционных дипломов произойдёт в ближайший год по всей стране».

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