Отменят ли дипломные работы в волгоградских вузах из-за ИИ?

«В Волгограде пока обычную форму дипломов не отменили, но в вузовском сообществе всё активнее обсуждают вопросы иного способа итоговой проверки знаний студента, — говорит эксперт в образовательной сфере Тимур Петровский. — Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ИИ-инструменты обесценивают классические курсовые и дипломные проекты как способ проверки реальных знаний. И некоторые вузы уже перешли от слов к делу. Так, Сочинский филиал РУДН уже отменил традиционные дипломные работы. Сейчас в вузе ищут способ, как оценить способность студента мыслить самостоятельно. Прогноз такой, что отмена традиционных дипломов произойдёт в ближайший год по всей стране».