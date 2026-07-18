В Петербурге 15 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Кроме того, в этом экзаменационном сезоне в России впервые выявили использование микронаушника с функцией искусственного интеллекта. В Рособрнадзоре заявили, что намерены проработать вопрос о запрете продажи таких устройств. За применение запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен административный штраф, размер которого определит мировой суд.