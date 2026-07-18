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Жители села Дивного на Ставрополье научились оказывать первую помощь

Они узнали, как действовать при различных неотложных состояниях — от переломов и кровотечений до остановки сердца.

Источник: Национальные проекты России

Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи состоялось в селе Дивном Ставропольского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.

Участниками стали более 100 местных жителей. Они познакомились с основными приемами и техникой оказания первой помощи при различных неотложных состояниях — от переломов и кровотечений до остановки сердца. Также слушатели разобрали алгоритмы действий в экстремальных ситуациях и получили практические навыки, которые помогут спасти чью-то жизнь до прибытия скорой помощи. Отметим, что краевая программа по оказанию первой помощи работает с 2025 года, ее цель — обучить базовым навыкам не менее 800 тыс. жителей.

«Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. В крае уже подготовлены сотни инструкторов, обучение проходит во всех территориях. Знание основ первой помощи — это не просто навык, это гражданская ответственность каждого из нас», — подчеркнул министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.