Жители села Дивного на Ставрополье научились оказывать первую помощь

Участниками стали более 100 местных жителей. Они познакомились с основными приемами и техникой оказания первой помощи при различных неотложных состояниях — от переломов и кровотечений до остановки сердца. Также слушатели разобрали алгоритмы действий в экстремальных ситуациях и получили практические навыки, которые помогут спасти чью-то жизнь до прибытия скорой помощи. Отметим, что краевая программа по оказанию первой помощи работает с 2025 года, ее цель — обучить базовым навыкам не менее 800 тыс. жителей.