В Прикамье за неделю выпало больше месячной нормы осадков

Как сообщают синоптики, в течение недели эта воздушная масса формировала благоприятные условия для выпадения сильных и в некоторых случаях продолжительных ливней. В результате больше всего осадков суммарно выпало в Оханске: 132 мм. В Кыну (Лысьвенский округ) — 121 мм. На метеоточке Архиерейка в Перми отмечен результат в 119 мм, а на Бахаревке — 117 мм. Пермский рекорд зафиксирован на автоматической метеостанции визит-центра Егошиха: 142 мм. Более 80 мм отмечено в Перми на Гайве, в Лысьве и в Октябрьском. Меньше всего осадков за указанный период выпало в Ножовке: 52 мм.