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Главные ошибки на воде, приводящие к трагедии, напомнило МЧС

МЧС напомнило казахстанцам о правилах безопасности на воде в летний период, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

В купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в запрещенных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах, отметили в ведомстве.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:

  • не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
  • не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки: «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
  • не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

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