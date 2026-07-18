В библиотеке чеченского города Шелковская прошел день открытых дверей

Кроме того, библиотекарь рассказал о важности тишины в читальных залах, уважении к другим читателям и сохранности книг. После экскурсии ребята посмотрели видеоролик под названием «История в нас самих». Этот фильм погрузил их в мир литературных героев и исторических событий, показав, как литература отражает жизнь людей и их судьбы. Следующим этапом мероприятия стали викторины и загадки на тему литературы.