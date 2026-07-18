В библиотеке чеченского города Шелковская прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в модельной библиотеке города Шелковская Чеченской Республики, сообщили в министерстве культуры региона. Мероприятие для юных читателей провели по национальному проекту «Семья».
В библиотеке организовали выставку книг известных писателей. Библиотекарь провел обзор представленных произведений, рассказывая о жизни и творчестве каждого автора. После гости отправились на экскурсию по учреждению. Они узнали о фонде библиотеки, о том, какие жанры и направления представлены и как часто обновляются книжные коллекции.
Кроме того, библиотекарь рассказал о важности тишины в читальных залах, уважении к другим читателям и сохранности книг. После экскурсии ребята посмотрели видеоролик под названием «История в нас самих». Этот фильм погрузил их в мир литературных героев и исторических событий, показав, как литература отражает жизнь людей и их судьбы. Следующим этапом мероприятия стали викторины и загадки на тему литературы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.