Парад кораблей прошел на Байкале в честь 300-летия Листвянки

IrkutskMedia, 18 июля. Поселок Листвянка на берегу Байкала отпраздновал свое 300-летие сегодня. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что населенный пункт необходимо развивать как значимый туристический центр и комфортную для проживания местных жителей территорию. Во время празднования в акватории озера состоялся парад кораблей. Гости и жители могли посетить ярмарку и различные праздничные площадки — от спортивных турниров до детских конкурсов. Вечером пройдет праздничный концерт (12+).
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в ходе визита Игорь Кобзев осмотрел обзорную площадку около памятника Александру Вампилову на въезде в Листвянку. Создание объекта приурочено к 300-летию поселка. Обзорная площадка расположена на берегу истока Ангары вблизи места гибели драматурга.
Специалисты изготовили металлический каркас и соорудили настил, освещение, а также деревянные скамейки. Площадка по периметру огорожена конструкцией из нержавеющей стали с поручнями. Перед началом работ выполнены инженерные изыскания. Работы выполнялись с сентября 2025 года при поддержке правительства региона и культурного центра Александра Вампилова.
Сотрудники ОГБУ «Центр компетенций» подготовили концепцию пространства, которую воплотил благотворительный фонд «Благоустройство поселка Листвянка». Игорь Кобзев заявил, что площадка в первую очередь притягивает туристов со всего мира. Около нее расположен причал «Рогатка». Объект планируется реконструировать — уже заключен контракт. Игорь Кобзев предложил в дальнейшем объединить причал и смотровую площадку в единое пространство, удобное для жителей и туристов.
«Благодаря инициативе неравнодушных жителей Листвянки появился важный объект — смотровая площадка, первое место, которое притягивает гостей поселка со всего мира. И мы, конечно, должны им помогать. И правительство Иркутской области делает все возможное, чтобы реализовать важные для поселка проекты: это социальные объекты, уличная дорожная сеть, модернизация инфраструктуры причальных сооружений и другие. Листвянка — уникальный населенный пункт, это место силы с уникальной природой и большими возможностями для развития», — сообщил Игорь Кобзев.
Накануне праздника, 17 июля, по поручению Игоря Кобзева в поселке работал замгубернатора Андрей Бунев. Он осмотрел объекты и встретился с местными жителями. Совместно они обсудили вопросы благоустройства, возведения соцобъектов, транспортной доступности, обновления набережной и другие. Андрей Бунев также осмотрел новую амбулаторию, которая принимает пациентов с начала 2025 года. Сейчас прорабатывается вопрос подвоза к ней пациентов.
Большая работа проделана по усовершенствованию уличной дорожной сети за последние 2 года: полностью смонтировано освещение от въезда в поселок Никола до колеса обозрения (8,27 км); на участке Иркутск-Листвянка (с 62-го по 70-й км) отремонтировано дорожное полотно, сделана дополнительная парковочная полоса, заасфальтирован тротуар вдоль Байкала. Также обновлены остановки: две в Николе, по одной у музея и на «Техучастке»; сделаны удобные пешеходные зоны от отеля «Легенда Байкала» до причала ВСРП; у памятника Вампилову расширили парковочную площадку до 45 машиномест.