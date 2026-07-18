Парад кораблей прошел на Байкале в честь 300-летия Листвянки

Большая работа проделана по усовершенствованию уличной дорожной сети за последние 2 года: полностью смонтировано освещение от въезда в поселок Никола до колеса обозрения (8,27 км); на участке Иркутск-Листвянка (с 62-го по 70-й км) отремонтировано дорожное полотно, сделана дополнительная парковочная полоса, заасфальтирован тротуар вдоль Байкала. Также обновлены остановки: две в Николе, по одной у музея и на «Техучастке»; сделаны удобные пешеходные зоны от отеля «Легенда Байкала» до причала ВСРП; у памятника Вампилову расширили парковочную площадку до 45 машиномест.