Захарова рассказала о первом знакомстве с китайской культурой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своем первом знакомстве с китайской культурой, по ее словам, оно началось с традиционного веера, который ей подарили в Пекине в детстве, на день рождения.
Дипломат поделилась воспоминаниями о своей первой поездке в Китай вместе с родителями, где ее отец работал в посольстве Советского Союза в Пекине. В день приезда в страну ей исполнилось шесть лет. Захарова рассказала, что знакомство с китайской культурой началось для нее с красного веера, увиденного в одном из магазинов.
«Я стою как завороженная перед огромным красным веером… И мама идет, и все деньги, сколько нам дали на еду, она пускает на этот веер и дарит мне его на день рождения», — сказала Захарова в эфире программы «Слово не воробей» на Первом канале.
В тот же день, по ее словам, она получила еще один подарок — глиняную фигурку мальчика на рыбе.
«Это оказалась не просто рыба, а карп, и не просто карп, а благопожелательный карп. И не просто мальчик, а мальчик, который в китайской культуре ассоциировался с потомством, родом и всеми мечтами», — пояснила Захарова.
Именно этот предмет положил начало семейной коллекции китайской народной игрушки, отметила она. Коллекция была показана в Пушкинском музее в 1987—1988 годах на выставке «Моя китайская игрушка». Ее подготовила мать Марии Захаровой, Ирина Захарова, многие годы проработавшая в ГМИИ имени Пушкина.
По словам дипломата, тот красный веер до сих пор висит на стене в ее доме.
«Сейчас это настоящий артефакт нашей жизни», — заключила Захарова.