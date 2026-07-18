Захарова рассказала о первом знакомстве с китайской культурой

Дипломат поделилась воспоминаниями о своей первой поездке в Китай вместе с родителями, где ее отец работал в посольстве Советского Союза в Пекине. В день приезда в страну ей исполнилось шесть лет. Захарова рассказала, что знакомство с китайской культурой началось для нее с красного веера, увиденного в одном из магазинов.