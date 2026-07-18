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Калина оценил ход работ по обустройству экотропы в Виштынецком нацпарке

Ранее суд отменил Калине домашний арест, назначив вместо него запрет определенных действий.

Фото из ТГ-канала нацпарка «Виштынецкий».

Директор ФГБУ «Национальный парк “Куршская коса” Анатолий Калина совершил рабочий выезд в национальный парк “Виштынецкий”, чтобы проконтролировать обустройство экологической тропы “Как рождается река”. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Тропа протяженностью около 2 км проходит в окрестностях пос. Краснолесье и знакомит с живописной долиной истоков реки Синей. Обустройство экотропы стоимостью 3 351 250 ₽ проводится за счет федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». В рамках контракта подрядчик ИП Рудик А. Г. оборудовал настил к роднику, мосток через ручей, беседку, информационный щит и указатели. Все объекты выполнены из кремнеполимерного композита.

«Мы уже не в первый раз работаем с этим подрядчиком — он занимался реконструкцией экотропы “Высота Эфа”, оборудовал переход к морю напротив визит-центра и смотровую площадку на море в Королевском бору, настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем древесина», — отметил Анатолий Калина.

Напомним, 8 июля стало известно, что суд изменил меру пресечения в отношении директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Вместо домашнего ареста Калине назначили запрет определенных действий.

по данным следствия, в период с 25 июня по 18 ноября 2021 года директор «Куршской косы» Анатолий Калина со своим знакомым и неустановленными лицами организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев, чтобы построить глэмпинг для туристов. В результате национальному парку причинён экологический вред и материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму 12 799 075 рублей.

Анатолия Калину задержали 14 января, а 15-го — предъявили обвинение. На следующий день по ходатайству следствия обвиняемого поместили под домашний арест.