В Томске на берегу реки состоялся чемпионат по спортивному сбору мусора

Чемпионат по спортивному сбору мусора прошел 2 июля на берегу реки Томи в Томске по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
В этом году в состязаниях приняли участие девять команд от различных организаций, включая «Газпром трансгаз Томск», «Томсклес», «Сибирское здоровье», «Сибагро» и «ТОМЗЭЛ». В течение часа участники должны были собрать как можно больше мусора и рассортировать его. В общем забеге команды очистили территорию от 702 кг отходов. Первое место заняла команда «Томсклеса» — они принесли к финишу 134,4 кг мусора.
«Нам представилась прекрасная возможность не только совместно провести время в кругу соратников и коллег, но и помочь нашему любимому городу Томску. Сегодня вопросы экологии выходят на передний план. Нам всем нужны здоровое питание, чистые вода и воздух, и мы с вами каждый день для этого делаем много. Сегодняшний чемпионат доказывает это: мы вместе улучшаем нашу природу, наш любимый край», — подчеркнул и. о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Вадим Чиркин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.