В Томске на берегу реки состоялся чемпионат по спортивному сбору мусора

«Нам представилась прекрасная возможность не только совместно провести время в кругу соратников и коллег, но и помочь нашему любимому городу Томску. Сегодня вопросы экологии выходят на передний план. Нам всем нужны здоровое питание, чистые вода и воздух, и мы с вами каждый день для этого делаем много. Сегодняшний чемпионат доказывает это: мы вместе улучшаем нашу природу, наш любимый край», — подчеркнул и. о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Вадим Чиркин.