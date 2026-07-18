Эксперт Шихов: с 19 июля в Прикамье начнётся потепление до +30°С

Жара до +30°С ожидается в Пермском крае, рассказал «КП-Пермь» учёный ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
В воскресенье, 19 июля, начнёт работать антициклон. Его влияние будет ощущаться почти на всей территории региона, за исключением юго-востока.
В Перми в воскресенье столбики термометров поднимутся до +23… +25°С. В понедельник станет ещё теплее — +25… +27°С. Во вторник температура поднимется до +27… +29°С, а в следующие дни в отдельных районах возможны отметки до +30°С.
Сухая погода, по предварительным данным, продержится как минимум до середины недели. Позже в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы.
На юге региона ситуация иная. В Октябрьском и Уинском округах до вечера воскресенья ожидаются обильные осадки. Сильные дожди могут привести к новой волне паводков.