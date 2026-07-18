В Калининградской области пенсионеры перевели мошенникам 11 миллионов рублей

— 63-летней жительнице Советска поступил звонок в одном из месенджеров. Злоумышленник представился сотрудником портала Государственных услуг и сообщил, что сбережения женщины необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Горожанка обналичила свои банковские счета и передала 4,5 миллиона мужчине, выступающему в роли курьера. Спустя 10 дней пенсионерка отдала еще 5 миллионов другому подозреваемому, который также выступал в роли курьера. Оставшиеся 485 тысяч рублей женщина перевела на сторонний банковский счет;