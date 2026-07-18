«Ночь в парке»: концерты, мастер-классы и диджей-фест в Хабаровске (6+)

В пятницу в краевой столице стартовало большое культурное событие — «Ночь в парке». Проект продлится три дня — с 17 по 19 июля — и охватит сразу две знаковые локации города: летнюю эстраду «Ракушка» в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского и набережную имени Г. И. Невельского. Автором идеи выступила режиссер Хабаровского краевого парка Алена Пушкарева. По ее словам, замысел проекта родился три года назад, но воплотить его в жизнь удалось только сейчас. «Существует Всероссийская акция “Ночь в музее”, “Ночь в библиотеке”, коллеги из западной части страны проводят и “Ночь в парке”, мы первые на Дальнем Востоке, кто решил реализовать это у себя», — поделилась Пушкарева. Она отметила, что, несмотря на название, мероприятие не будет длиться всю ночь: организаторы соблюдают правила общественного порядка, поэтому праздник завершается в 22:00. Главный слоган события — «Там, где солнце ложится на Амур». Каждый из трех дней посвящен отдельной теме и имеет свое настроение. В пятницу, 17 июля, прошел день под названием «Город у солнца». По задумке организаторов, жители Хабаровска после рабочей недели могли прийти в парк, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой городского праздника. Второй день фестиваля, 18 июля, получил название «Сила в корнях». Он приурочен к Году единства народов России. Гостей ждут тематические зоны: поселение в стиле русской деревеньки, площадка «Доктор Парк», а также дегустация национальных блюд и мастер-классы по национальным видам искусства. «Здесь мы говорим о культуре коренных народов Дальнего Востока и русских народных традициях. Говорим про наших предков, благодарим их, чтим их память и уважаем то, что они сделали», — рассказала Алена Пушкарева. Концертная программа второго дня включает выступления бурятских и якутских коллективов, а также рок-групп. Хэдлайнером вечера станет группа «Руби», которую организаторы называют главным гостем на «Ракушке». В первый день все желающие смогли проявить себя в совместном творчестве, создавая уникальное панно. Вместе с мастерицей гости делали мозаичный силуэт памятника графу Муравьеву-Амурскому из кусочков керамики. «После этого панно будет обработано и размещено на территории нашего парка. Каждый, кто участвовал в его создании сможет указать на него и заявить о своей причастности к созданию!» — говорит Алена Пушкарева. На протяжении всех трех дней на набережной работает ярмарка мастеров. Свои изделия представляют создатели украшений из бивня мамонта, мастерицы, сохраняющие традиции нанайской культуры, и многие другие ремесленники. В воскресенье, 19 июля, «Ночь в парке» переместится на набережную. Там пройдет «Диджей-фест». Сцену оборудуют прямо на лестнице у Комсомольской площади. Организаторы хотят воссоздать атмосферу пляжной вечеринки с аквагримом и неоновыми браслетами. Здесь выступят местные диджеи, а хэдлайнером станет рок-группа «Папа Рок». Вход на все мероприятия свободный.