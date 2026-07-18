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В Воронеже возбудили уголовное дело после столкновения автобусов

Авария произошла 17 июля у политехнического института.

Утром в пятницу, 17 июля, в Воронеже на остановке «Политехнический институт» столкнулись два пассажирских автобуса, которыми управляли 49-летний и 61-летний водители. В результате ДТП пострадали две пассажирки — женщины 38 и 66 лет.

По факту аварии в СУ СК по области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Если будет доказана вина кого-то из водителей, то ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, а также водителей, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления ущерба здоровью пострадавших женщин.

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