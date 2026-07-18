Владимир Путин поздравил красноярский футбольный «Тотем»

Президент России Владимир Путин поздравил футбольный клуб из Красноярского края «Тотем» с 20-летним юбилеем. В своем поздравительном письме он назвал юбилей клуба большим событием для юных спортсменов, тренеров и воспитателей, а также для всех любителей самой популярной игры Красноярского края и всей страны. Сегодня ФК «Тотем» по праву считается одним из самых успешных и масштабных проектов в сфере детско-юношеского спорта, признанным лидером среди команд школ-интернатов и детских домов. И конечно, глубокого признания достойны востребованные социальные, благотворительные, просветительские инициативы клуба и неустанное внимание, которое вы уделяете продвижению среди молодёжи ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, — отмечается в поздравлении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля. Напомним, глава государства несколько раз проводил встречи с юными представителями команды из Красноярска. В 2018 году Владимир Путин встретился с воспитанниками футбольного клуба уже в Красноярске. В «Тотеме» занимаются футболом дети из Красноярского края, в том числе воспитанники детского дома, выпускники учреждения, дети из неблагополучных семей, лишенные родительской опеки и внимания. «Тотем» неоднократно занимал призовые места на чемпионате мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов, а также на международных турнирах.