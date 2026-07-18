Школьники в Приморском крае познакомились с производством сыра

Школьники из поселка Раздольное Приморского края посетили сыроварню в селе Алексей-Никольском в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В сыроварне на современном оборудовании ежедневно перерабатывают до 5 тонн молока и создают более 30 видов сыров, включая моцареллу, буррату, рикотту и сулугуни. Сотрудники отметили, что ребята не только узнали, как перерабатывают молоко, но и сами попробовали себя в роли сыроваров. Под руководством технологов они своими руками сделали сыр-косичку «Чечил».
Из сырного зерна дети формировали длинные волокна, скручивали их в произвольные формы и получали готовый продукт. Такой сыр не требует созревания и готов к употреблению сразу, а храниться может до двух недель. После завершения мастер-класса школьников ждали ароматные блины с джемом и горячий чай.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.