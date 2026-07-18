Школьники в Приморском крае познакомились с производством сыра

В сыроварне на современном оборудовании ежедневно перерабатывают до 5 тонн молока и создают более 30 видов сыров, включая моцареллу, буррату, рикотту и сулугуни. Сотрудники отметили, что ребята не только узнали, как перерабатывают молоко, но и сами попробовали себя в роли сыроваров. Под руководством технологов они своими руками сделали сыр-косичку «Чечил».