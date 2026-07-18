Машина упала с моста в Волгоградской области из-за ДТП с пьяным дальнобойщиком

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, аварию спровоцировал 61-летний водитель грузовика «Вольво». За руль он сел пьяным, не выдержал безопасную дистанцию, и ударил сначала ехавший впереди «Хино 3763», а после вылетел на встречку и протаранил эвакуатор. Столкновение было настолько сильным, что с эвакуатора слетел автомобиль «Мерседес Бенц». Ограждение моста серьезно повреждено. Один человек в больнице.