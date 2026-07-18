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Машина упала с моста в Волгоградской области из-за ДТП с пьяным дальнобойщиком

Массовое ДТП на трассе Волгоград — Луганск устроил пьяный водитель фуры.

Источник: Комсомольская правда

Подробности массового ДТП с участием грузовиков на трассе Волгоград — Луганск рассказали в полиции. В 8.20 утра 17 июля 2026 года на 128 километре дороги под Суровикино произошло массовое столкновение, в результате которого пострадали 4 машины и один водитель. Одна из машин упала с моста.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, аварию спровоцировал 61-летний водитель грузовика «Вольво». За руль он сел пьяным, не выдержал безопасную дистанцию, и ударил сначала ехавший впереди «Хино 3763», а после вылетел на встречку и протаранил эвакуатор. Столкновение было настолько сильным, что с эвакуатора слетел автомобиль «Мерседес Бенц». Ограждение моста серьезно повреждено. Один человек в больнице.

— В результате ДТП водитель автомашины «ГАЗ» доставлен в медучреждение, — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

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