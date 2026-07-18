Красноярцам рассказали о связи кондиционеров и пневмонии

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках при использовании кондиционеров: о каких-то вы знали, а некоторые могут стать неприятной новостью.
Грязные фильтры кондиционеров становятся источником спор плесени, бактерий и вирусов. Чтобы избежать заболевания, необходимо своевременно обслуживать устройство.
Кондиционеры делают воздух менее влажным — это приводит к пересушиванию слизистой носа и снижает защиту от инфекций. Решить проблему можно с помощью увлажняющих капель.
В трубках и шлангах кондиционеров при ненадлежащем уходе могут скапливаться бактерии L. pneumophila или легионеллы — возбудители пневмонии и ОРЗ.
Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют своевременно обслуживать устройства, не направлять поток воздуха на рабочее место, избегать резких перепадов температур (во время сильной жары снижать температуру стоит на 2−3 градуса в час, не быстрее). Оптимальный показатель при работе кондиционера составляет +22 градуса.