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Красноярцам рассказали о связи кондиционеров и пневмонии

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют своевременно обслуживать устройства, чтобы избежать проблем со здоровьем.

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках при использовании кондиционеров: о каких-то вы знали, а некоторые могут стать неприятной новостью.

Грязные фильтры кондиционеров становятся источником спор плесени, бактерий и вирусов. Чтобы избежать заболевания, необходимо своевременно обслуживать устройство.

Кондиционеры делают воздух менее влажным — это приводит к пересушиванию слизистой носа и снижает защиту от инфекций. Решить проблему можно с помощью увлажняющих капель.

В трубках и шлангах кондиционеров при ненадлежащем уходе могут скапливаться бактерии L. pneumophila или легионеллы — возбудители пневмонии и ОРЗ.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют своевременно обслуживать устройства, не направлять поток воздуха на рабочее место, избегать резких перепадов температур (во время сильной жары снижать температуру стоит на 2−3 градуса в час, не быстрее). Оптимальный показатель при работе кондиционера составляет +22 градуса.

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