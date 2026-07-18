Нижегородцам назвали опасные последствия постоянного ношения кроксов

По словам врача, у такой обуви есть ряд преимуществ. Вспененный полимер хорошо амортизирует ударную нагрузку при ходьбе, снижая нагрузку на суставы стопы, колени и поясницу, а широкий носок помогает избежать мозолей и натираний. Кроме того, сабо легко мыть, они не впитывают влагу, а вентиляционные отверстия обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. Однако постоянное ношение такой обуви может негативно сказаться на здоровье.