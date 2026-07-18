Нижегородцам назвали опасные последствия постоянного ношения кроксов

Кроксы при постоянном ношении могут привести к проблемам со стопами. Об этом рассказал травматолог Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Рамиль Керимов. Его слова приводит главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Как пояснил специалист, правильное название такой обуви — сабо. Однако благодаря популярности бренда Crocs это название стало нарицательным для всех полимерных моделей.
По словам врача, у такой обуви есть ряд преимуществ. Вспененный полимер хорошо амортизирует ударную нагрузку при ходьбе, снижая нагрузку на суставы стопы, колени и поясницу, а широкий носок помогает избежать мозолей и натираний. Кроме того, сабо легко мыть, они не впитывают влагу, а вентиляционные отверстия обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. Однако постоянное ношение такой обуви может негативно сказаться на здоровье.
«Хлястик сзади не фиксирует пятку. Чтобы сабо не слетел, пальцы ног подсознательно сжимаются при каждом шаге. В итоге это приводит к перенапряжению мышц, провоцирует пяточные шпоры и деформации пальцев», — отметил Рамиль Керимов.
Кроме того, в большинстве моделей практически отсутствует супинатор. По словам травматолога, при постоянной носке это может способствовать развитию плоскостопия.
Врач отметил, что кроксы хорошо подходят медикам, поварам и парикмахерам, которым приходится долго стоять на ровном полу, так как помогают уменьшить усталость ног. Также они удобны для пляжа, дачи и использования после занятий спортом.
При этом специалист не рекомендует использовать такую обувь в качестве повседневной детям и людям с выраженным плоскостопием. Не подходят кроксы и для длительных пеших прогулок или занятий спортом, поскольку в них возрастает риск вывихов и растяжений.