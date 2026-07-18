Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области вручили первые медали «За содействие СВО»

Глава региона отметил жителей, которые помогают бойцам и военному госпиталю.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области отметили двух жителей, которые помогают участникам СВО и военному госпиталю. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что в области вручили первые медали «За содействие СВО», которые разработали специально для таких людей. Одной из награждённых стала Юлия Соколова — создатель Музея героев нового времени Z. Музей открыли в сентябре 2024 года, и с тех пор его посетили более 5 500 человек, половина из них — школьники и студенты.

Вторую награду получил Станислав Миронов. По словам губернатора, с 2022 года он поддерживает бойцов СВО и помогает военному госпиталю. При его участии на эти цели уже направили свыше 14,5 млн рублей, а в подразделения передают средства связи, квадрокоптеры, бронежилеты, генераторы и средства борьбы с дронами.

«Вы — надёжный тыл. Спасибо вам за то, что делаете», — почеркнул Беспрозванных.

Участники СВО спасли от пожара женщину-инвалида в Калининграде.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше