В Калининградской области вручили первые медали «За содействие СВО»

Глава региона рассказал, что в области вручили первые медали «За содействие СВО», которые разработали специально для таких людей. Одной из награждённых стала Юлия Соколова — создатель Музея героев нового времени Z. Музей открыли в сентябре 2024 года, и с тех пор его посетили более 5 500 человек, половина из них — школьники и студенты.