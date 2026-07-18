В Калининградской области вручили первые медали «За содействие СВО»

В Калининградской области отметили двух жителей, которые помогают участникам СВО и военному госпиталю. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что в области вручили первые медали «За содействие СВО», которые разработали специально для таких людей. Одной из награждённых стала Юлия Соколова — создатель Музея героев нового времени Z. Музей открыли в сентябре 2024 года, и с тех пор его посетили более 5 500 человек, половина из них — школьники и студенты.
Вторую награду получил Станислав Миронов. По словам губернатора, с 2022 года он поддерживает бойцов СВО и помогает военному госпиталю. При его участии на эти цели уже направили свыше 14,5 млн рублей, а в подразделения передают средства связи, квадрокоптеры, бронежилеты, генераторы и средства борьбы с дронами.
«Вы — надёжный тыл. Спасибо вам за то, что делаете», — почеркнул Беспрозванных.
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