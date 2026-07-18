Российские туристы нашли новый способ попасть в Сочи

Туристы из России стали массово использовать Абхазию ради транзита в Сочи. Путешественники скупают авиабилеты в Сухум, чтобы потом наземным транспортом добраться до российского курорта. Об этом журналистам сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.
«Многие туристы летят сначала в Сухум, где аэропорт работает круглосуточно и без сбоев, чтобы оттуда добраться в Сочи», — объяснил специалист.
Отмечается, что количество рейсов в аэропорт Сухума выросло в три раза по сравнению с прошлым летом.
Напомним, аэропорт в столице Абхазии открылся в мае 2025 года. Авиагавань была закрыта с 1993 года.
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