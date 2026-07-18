Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место

В Министерстве образования назвали топ специальностей в белорусских вузах, где конкурс в 2026 году — более пяти человек на место.
Так, 18 июля в Минобразования объявили о завершении приема документов на бюджетные места. В приемную кампанию 2026 свыше 52 тысяч абитуриентов подали документы на бюджетную форму.
— При плане приема на бюджет 33,1 тысячи абитуриентов, документы подали 52,7 тысячи человек, — сказали в пресс-службе.
На зачисление без вступительных экзаменов претендуют более 5100 человек, являющихся победителями международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей и другие. Еще более 900 абитуриентов проходят вне конкурса.
Основная вступительная кампания для бюджетников завершилась еще в пятницу, 17 июля. И еще до окончания приема студентами стали примерно 5600 абитуриентов, поступивших на целевое обучение, а также около 400 победителей университетских олимпиад.
Самый большой конкурс — среди абитуриентов, которые хотят обучаться «графическому дизайну и мультимедиадизайну», «прикладной физике», «правоведению» и некоторым другим специальностям. Конкуренция на них — более пяти человек на одно место.
Также сообщается, что на специальности «программная инженерия», «международная экономика и торговля», «международные отношения», «экономическая информатика», «прикладная физика» подали документы абитуриенты, которые набрали больше 390 баллов.
В региональных вузах на 15,5 тысячи бюджетных мест документы подали более 20,7 тысяч абитуриентов. Самый большой конкурс — в Полесском госуниверситете, Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы, Витебском госуниверситете имени Петра Машерова, а также в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины.
Прием документов в сельскохозяйственные и силовые вузы продлится вплоть до 19 июля.
В Минобразования напомнили, что списки поступивших на бюджет формируются по 27 июля, а прием документов на платную форму обучения продолжится до 1 августа и до 2 августа в сельхозвузах.
— План приема абитуриентов-платников составляет 16,1 тысячи мест, — уточнили в министерстве.
Ранее Минобразования отреагировало на предложение выйти из БРСМ за 2250 рублей.
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