В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Ростовской области до конца 18 июля и в течение 19 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском и еще в восьми районах. Об этом сообщили в донском МЧС.
В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. В зоне риска — Аксайский, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Каменский, Кагальницкий, Мясниковский и Советский районы.
— Не разводите огонь, не сжигайте траву и мусор, не бросайте окурки. Проверьте проводку и электроприборы дома. При обнаружении пожара — сразу звоните 112, — напомнили в МЧС.
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