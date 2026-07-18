Новосибирская прокуратура напомнила о графике работы для несовершеннолетних

Согласно Трудовому кодексу, для работников до 16 лет установлена сокращенная неделя — не более 24 часов, для 16−18 лет — до 35 часов. Продолжительность ежедневной смены зависит от возраста и времени года: в каникулы для 14−15 лет она составляет 4 часа, 15−16 лет — 5 часов, 16−18 лет — 7 часов. В учебный год рабочий день должен длиться не более 2,5 и 4 часов соответственно.