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Новосибирская прокуратура напомнила о графике работы для несовершеннолетних

Трудовое законодательство устанавливает сокращенную неделю и запрет на ночные смены.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области напоминает работодателям и подросткам об особенностях регулирования условий труда несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Трудовому кодексу, для работников до 16 лет установлена сокращенная неделя — не более 24 часов, для 16−18 лет — до 35 часов. Продолжительность ежедневной смены зависит от возраста и времени года: в каникулы для 14−15 лет она составляет 4 часа, 15−16 лет — 5 часов, 16−18 лет — 7 часов. В учебный год рабочий день должен длиться не более 2,5 и 4 часов соответственно.

Кроме того, запрещено привлекать несовершеннолетних к ночной работе, сверхурочным, командировкам и труду в выходные. Исключения касаются творческих профессий и летних каникул при согласии родителей.