В Ингушетии призвали не хоронить тех, кто сливал канализацию в Сунжу

«Не каждый день проходишь вдоль речки, начиная от Карбулака и до Сунжи. А во время поисков просто каждый понял и увидел масштаб всего этого загрязнения. Раньше масштабы не такие были. Когда один-два человека туда сливают грязь, это незаметно. А когда сотни — это совершенно другое дело. На протяжении определенного количества лет людей, которые сливают туда свои отходы, стало больше. Сейчас масштабы загрязнения, на самом деле, поражают», — сказал Богатырев.