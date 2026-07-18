Фестиваль «Звуки улиц» в Биробиджане собрал около 2500 участников

Примерно 2500 гостей посетили фестиваль уличных культур и спорта «Звуки улиц» в Биробиджане. Он проходил 12 июня при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте по молодежной политике правительства Еврейской автономной области.
Для посетителей организовали творческие мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные локации и зоны семейного отдыха. Каждый смог найти интересное занятие — от активных состязаний до спокойного творчества и общения. Свои площадки представили общественные организации и партнеры фестиваля. Например, волонтеры Победы раздавали флажки, ленты и памятки.
Кроме того, работали площадки Ресурсного центра добровольчества ЕАО, Комитета семей воинов Отечества и зоны сдачи нормативов ГТО. Также проводились соревнования по стритболу, «Скакалочки», гигантская «Дженга XL», праздничная лотерея и другие развлечения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.