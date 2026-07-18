Сходить в Эрмитаж вечером — намного дешевле?

Государственный Эрмитаж перешёл на новую систему оплаты входных билетов: стоимость будет зависеть от времени посещения. Музей ввёл дневные и вечерние сеансы с разным ценовым диапазоном, чтобы разгрузить залы в часы пик и сделать пребывание гостей более комфортным.
Как пояснили в пресс-службе, главная цель нововведения — перераспределение потоков посетителей как внутри Главного музейного комплекса, так и между зданиями на Дворцовой площади. А причиной корректировки цен стала хроническая перегруженность залов в утренние и дневные часы. В Эрмитаже подсчитали, что до 80% всех гостей прибывают в Главный музейный комплекс в интервале с 11 до 16. В летний сезон, когда температура воздуха повышается, скопление людей в эти часы создаёт критическую нагрузку на экспозиционные залы, затрудняет осмотр произведений и повышает риски для сохранности музейных ценностей.
С 14 июля Главный штаб, где представлена знаменитая коллекция искусства XIX века и произведения импрессионистов, днём по-прежнему можно посетить по единой цене — 700 ₽ А вот билеты на вечерние сеансы в основной комплекс станут существенно дешевле. При этом новые тарифы различаются и по дням недели. В вечерние сеансы по вторникам, пятницам и субботам билет обойдётся в 700 и 500 рублей (в зависимости от категории билета). В среду, четверг и воскресенье вечернее посещение стоит только 700 ₽ То есть разница в цене достигает 1,7−2,4 раза в зависимости от выбранного дня недели и времени суток.