Сходить в Эрмитаж вечером — намного дешевле?

С 14 июля Главный штаб, где представлена знаменитая коллекция искусства XIX века и произведения импрессионистов, днём по-прежнему можно посетить по единой цене — 700 ₽ А вот билеты на вечерние сеансы в основной комплекс станут существенно дешевле. При этом новые тарифы различаются и по дням недели. В вечерние сеансы по вторникам, пятницам и субботам билет обойдётся в 700 и 500 рублей (в зависимости от категории билета). В среду, четверг и воскресенье вечернее посещение стоит только 700 ₽ То есть разница в цене достигает 1,7−2,4 раза в зависимости от выбранного дня недели и времени суток.