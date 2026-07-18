Волгоградские врачи спасли покусанного «чёрной вдовой» подростка из Калача-на-Дону

Изначально спасти подростка пытались в местной ЦРБ, однако вскоре врачи поняли, что своими силами не справятся, и обратились за консультацией в токсикологический центр 25-й больницы. Было принято решение перевести пострадавшего в Волгоград. Молодой человек поступил в учреждение в тяжёлом состоянии. У него отмечалось осложнение дыхания, судорожный синдром, потливость, давление 180/100 и учащение пульса до 120 ударов в минуту.