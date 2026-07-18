89 водителей лишились прав на юге Казахстана: им нельзя было садиться за руль

В ходе анализа установлено, что 89 лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете и имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, обладали водительскими удостоверениями и были допущены к управлению транспортными средствами… На основании акта прокурорского надзора судами прекращено право указанных лиц на управление транспортными средствами.