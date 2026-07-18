«Белпочта» возобновила отправку посылок в США с одним нюансом

Исключение может быть только для подарков, которые стоят до 100 долларов, на такие посылки пошлину не взимают. Порог беспошлинного ввоза для коммерческих отправлений от юрлиц с 24 июля будет составлять 2,5 тысячи долларов. На все другие категории товаров начислят пошлину.