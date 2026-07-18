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«Белпочта» возобновила отправку посылок в США с одним нюансом

«Белпочта» возобновила отправку посылок в США.

Источник: Комсомольская правда

У белорусов снова появилась возможность отправлять посылки в США. Об этом гендиректор «Белпочты» Светлана Юркевич рассказала в интервью «Беларусь 1».

Так, с 1 июля «Белпочтой» возобновлен прием международных отправлений с товарными вложениями в США. Однако теперь все товарные вложения, невзирая на их стоимость, облагаются обязательной таможенной пошлиной.

— Данное правило действует для отправителей из всех стран мира, — пояснила Юркевич.

Исключение может быть только для подарков, которые стоят до 100 долларов, на такие посылки пошлину не взимают. Порог беспошлинного ввоза для коммерческих отправлений от юрлиц с 24 июля будет составлять 2,5 тысячи долларов. На все другие категории товаров начислят пошлину.

Глава «Белпочты» обратила внимание на то, что с целью урегулирования таможенных процедур белорусская сторона заключила соглашение с международной компанией, интегрированной с таможенной службой США. Данной организацией и будет производится начисление и уплата таможенных сборов напрямую в Службу таможенного и пограничного контроля США.

Таким образом перед визитом на почту отправитель должен сначала скачать бесплатное мобильное приложение и подробно описать содержимое посылки прямо в сервисе. После обработки данных система предоставит уникальный QR-код, его нужно будет предъявить при отправке посылки. Подробную информацию смотрите на сайте «Белпочты».

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