В Ревде действует режим «Повышенная готовность» из-за выхода рек из русел

Наиболее сложная ситуация на Барановке. Сейчас подтапливает дорогу и участки на улице Коммуны, которая расположена на месте впадении реки Ревда в реку Чусовая. Ранее была затоплена улица Путевая, которая расположена здесь же, но вода уже ушла. Ушла вода и с приусадебных участков на улице Димитрова.