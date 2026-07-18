В Ревде действует режим «Повышенная готовность» из-за выхода рек из русел

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Режим начал действовать из-за обильных осадков и увеличение сбросом воды с плотин Волчихинского, Ревдинского, Ново-Мариинского водохранилищ.
В Ревде подтапливает дома и дороги в микрорайонах Барановка, Совхоз, Южный. Из русел вышли реки Ревда, Чусовая, Глубокая, Емелина и так далее.
Наиболее сложная ситуация на Барановке. Сейчас подтапливает дорогу и участки на улице Коммуны, которая расположена на месте впадении реки Ревда в реку Чусовая. Ранее была затоплена улица Путевая, которая расположена здесь же, но вода уже ушла. Ушла вода и с приусадебных участков на улице Димитрова.