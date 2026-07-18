Путешествие к китам станет главным призом фестиваля туризма в Хабаровске

Мечта увидеть китов может стать реальностью для участников фестиваля туризма «Амур. Живая линия», который пройдет в Хабаровске 19 и 20 сентября. Главным призом одного из розыгрышей станет путешествие на Шантарские острова — одно из самых необычных природных мест Дальнего Востока.
Фестиваль объединит путешественников, представителей туристической отрасли и гостей из разных регионов страны. Свое участие уже подтвердили представители туристско-информационных центров Санкт-Петербурга, Амурской области и Еврейской автономной области.
Организаторы подготовили насыщенную программу: гастрономические площадки, выступления творческих коллективов, мастер-классы и интерактивные зоны. Впервые на фестивале эвенская певица Гявук исполнит песню «Открой Хабаровский край».
Но главным событием для многих участников может стать розыгрыш путешествия на Шантарские острова. Победитель получит возможность отправиться к берегам, где летом можно наблюдать за китами и даже выйти к ним на сап-борде.
Чтобы побороться за приз, необходимо до 10 августа снять видео о своем путешествии по Хабаровскому краю и подать заявку на участие во всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Победителя определят случайным выбором среди участников розыгрыша, если число заявок достигнет не менее 100.
Кроме путешествия на Шантары, участники конкурса смогут побороться за денежные награды. Главный приз всероссийского проекта составляет 3 млн рублей, также предусмотрены выплаты победителям в отдельных номинациях.
Фестиваль «Амур. Живая линия» пройдет в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который направлен на развитие внутреннего туризма, создание новых маршрутов и повышение привлекательности российских регионов.