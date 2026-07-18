Колесо Дхармы вращается: День Учения Будды в регионах России

В странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Шри-Ланка и Мьянма, День первого поворота колеса Учения Будды Шакьямуни — праздник государственного значения. Верующие посещают храмы, чтобы слушать проповеди и участвовать в ритуалах. В Тибете и тибетских общинах практикуют Дхарму: читают священные тексты, выполняют практики очищения. В Индии, где 2,5 века назад прозвучала проповедь Будды Шакьямуни, в этот день совершают паломничество в окрестности Варанаси.