Колесо Дхармы вращается: День Учения Будды в регионах России

День первого поворота колеса Учения Будды Шакьямуни отмечают 18 июля буддисты России. Праздник знаменует первую проповедь Будды, произнесённую более 2,5 тысяч лет назад в Оленьем парке в Сарнатхе. В Калмыкии этот день называют Номин күрдин дүүцң.
В Элисте верующие принимают однодневные обеты, совершают обход хурула со статуей Майтрейи и получают лунга — благословение на передачу учения. Праздник также отмечают в Бурятии, Туве и Волгоградской области. В материале vlg.aif.ru — история, традиции и подробности торжества.
Величайший праздник: со дня первой проповеди Будды Шакьямуни прошло 2,5 тысячи лет.
«На калмыцком языке этот день называется Номин күрдин дүүцң — он входит в число четырех величайших буддийских праздников календарного года», — пишет в Макс-канале глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя с торжеством жителей республики.
Праздник знаменует собой одну из важнейших дат в буддийском календаре — день первой проповеди Будды Шакьямуни, молчавшего 49 дней, прежде чем произнести свою проповедь, в которой изложил учение о четырёх благородных истинах «Хутгтын дөрвн үнн». С него и началось распространение Дхармы — пути мудрости, сострадания и просветления.
Было это больше 2,5 тысяч лет назад, в Оленьем парке в Сарнатхе неподалёку от современного Варанаси в Индии.
«Это учение и в наши дни остаётся источником духовной опоры для миллионов людей», — говорит Бату Хасиков.
Получение лунга: жителей Элисты благословят на передачу учения.
В Калмыкии в этот день на входе в главный буддийский храм Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» разместили уникальный древний символ — колесо Дхармы в окружении двух ланей, символ первого поворота колеса Учения.
«Он напоминает каждому, что путь постижения истины открыт для всех, кто переступит порог храма», — поясняет глава Калмыкии.
Утро началось в Центральном хуруле с принятия однодневных обетов Махаяны, направленных на поддержание чистоты тела, речи и ума. Далее все участники обряда обошли вокруг хурула вместе с монахами и верующими — к ритуалу «Мәәдрин эргц» присоединились все желающие. Во главе шествия несли статую Майтрейи и священные тексты Кангьюр, которые символизируют вращение Колеса Дхармы.
Далее верующих жителей Элисты ждёт благословение на чтение мантр и текстов: получение лунга — благословение на передачу непрерывной линии учения. А вечером они смогут услышать лекцию геше Джагба Гьяцо «Четыре благородные истины».
Как отмечают в мире: праздник государственного значения.
В странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Шри-Ланка и Мьянма, День первого поворота колеса Учения Будды Шакьямуни — праздник государственного значения. Верующие посещают храмы, чтобы слушать проповеди и участвовать в ритуалах. В Тибете и тибетских общинах практикуют Дхарму: читают священные тексты, выполняют практики очищения. В Индии, где 2,5 века назад прозвучала проповедь Будды Шакьямуни, в этот день совершают паломничество в окрестности Варанаси.
В России праздник отмечают не только в Калмыкии — в монастырях и храмах Бурятии и Тувы также проводят праздничные молебны, совершают ритуал с обходом вокруг храма со статуей Будды Майтрейи.
В Волгоградской области, где буддисты обосновались в конце XVII века, также проходят торжества, хотя они не столь масштабны, как в Калмыкии. Здесь немало приверженцев этой религии, большой вклад в поддержку буддийских традиции вносит калмыцкий центр музея «Старая Сарепта». А в селе Солянка Светлоярского района установлена буддийская Ступа Просветления.
«Пусть каждый из нас стремится к духовному развитию. Пусть вечно вращается Колесо Учения Будды! Номин күрд ондин эргх болтха!», — поздравил всех буддистов Бату Хасиков.