В центре Астаны участок улицы полностью перекроют с 20 июля и до конца 2026 года — схема

13 июля 2026 года стало известно, что в Астане стартуют масштабные работы по строительству инженерных сетей по ул. Кордай на участке от пр. Бауыржана Момышулы до ул. Обаган. В акимате уточнили, что движение автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет закрыто с 17 июля по 30 сентября.