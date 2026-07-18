Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На площади 1905 года монтируют падел-корты

В Екатеринбурге готовятся к фестивалю «Лето на площади».

Источник: ТГ-канал Екатеринбург. Главное

В Екатеринбурге 17 июля на площади 1905 года начали монтировать конструкции падел-кортов для проведения ежегодного фестиваля «Лето на площади».

Спортивная площадка будет открыта для горожан до конца сентября. Тут будут работать четыре корта, куда можно попасть по предварительной записи. Часть сеансов в будни будет проводиться бесплатно.

Корты оборудуют деревянными настилами, клумбами, скамьями, навесами и подсветкой. Рядом разместят туалеты, раздевалки, зоны отдыха и фудкорт.

Падел является видом спорта, сочетающим элементы бадминтона, тенниса и сквоша, информирует канал «Екатеринбург. Главное».