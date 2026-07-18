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Что за казачий музей откроют в купеческой лавке под Волгоградом?

Станица Маслодельская во Фроловском районе была основана ещё в первой трети XVII века.

Станица Маслодельская во Фроловском районе была основана ещё в первой трети XVII века.

В казачьей станице Малодельской Волгоградской области планируют восстановить исторический объект — купеческую лавку.

Сама станица, которая находится во Фроловском районе Волгоградской области, была основана ещё в первой трети XVII века. Известна тем, что именно здесь в 1722 г. был построен первый во Фроловском районе православный храм — его посвятили архистратигу Михаилу.

Станица прославилась сопротивлением Пугачёвскому восстанию — она была захвачена сторонниками Пугачёва в 1774 г., многие казаки были убиты. В ответ станичники собрали свой отряд и разбили пугачёвцев.

Помимо всего прочего, в станице активно развивались ремёсла, торговля, работали ярмарки. Одним из самых оживлённых мест была лавка купца Павла Обоймакова — жители здесь не только делали покупки, но и общались, заключали сделки.

В последние годы здание находилось в запущенном состоянии, но сейчас, как сообщила газета «Вперёд» Фроловского района, в нём происходит реставрация. Лавку восстановят — в ней намерены открыть музей казачьего быта.