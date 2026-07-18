Главное об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля

На место происшествия ранним утром субботы прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. В результате удара на складе начался пожар. К 05:30 мск открытое горение было ликвидировано, но тушение еще продолжалось. Первоначально утром сообщалось, что 23 человека находятся в городских больницах Котовска и Тамбова, а также в областной больнице. Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, состояние 16 оценивают как средней тяжести. В основном у них диагностированы осколочные ранения.