Сергей Кравчук: «Восемь семей из аварийного дома получили новое жильё»

В Хабаровске продолжается реализация программы по расселению жителей, проживающих в аварийном жилье. Очередным этапом стал снос дома по улице Большая, 108, построенного в 1939 году. В 2015 году здание признали непригодным для проживания, а все восемь проживавших там семей уже получили новые квартиры. Ход работ проинспектировал мэр города Сергей Кравчук.