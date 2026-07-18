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Сергей Кравчук: «Восемь семей из аварийного дома получили новое жильё»

В Хабаровске снесли аварийный дом 1939 года постройки на улице Большой.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжается реализация программы по расселению жителей, проживающих в аварийном жилье. Очередным этапом стал снос дома по улице Большая, 108, построенного в 1939 году. В 2015 году здание признали непригодным для проживания, а все восемь проживавших там семей уже получили новые квартиры. Ход работ проинспектировал мэр города Сергей Кравчук.

Всего в текущем году в краевом центре запланирован снос около 40 аварийных домов. Работы ведутся согласно графику: в июле также подлежат сносу дома по улицам Санаторная, 16 и Геофизическая, 19. В план закладывается снос порядка десяти объектов ежемесячно.

Сергей Кравчук также отметил, что дальнейшее использование освободившегося земельного участка на улице Большой в Хабаровске будет определено с учетом мнения местных жителей. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья находится на особом контроле администрации города.

«Жители получают благоустроенное жилье с социальным ремонтом. Но мы не ограничиваемся только федеральными средствами. Активно внедряем механизмы комплексного развития территорий. Это стратегический подход, который позволит нам дополнительно предоставить горожанам еще 1090 квартир», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, что в 2024 году в рамках федеральной программы для жителей краевого центра приобрели 860 новых квартир с чистовой отделкой.